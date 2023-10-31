الثلاثاء 31/أكتوبر/2023 - 08:17 م 10/31/2023 8:17:15 PM

تحركت مشاعر المصريين ضد الغزو الصهيونى لغزة وقتل الأطفال والسيدات والشيوخ العزل، لأن القضية الفلسطينية هى القضية الأولى لمصر والتى تبنتها منذ حرب ٤٨ وحتى اليوم، وخرج المصريون فى مظاهرات بالآلاف تندد بالغزو الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، والتفوا حول القائد الأعلى للقوات المسلحة وحول قواتنا المسلحة صفًا واحدًا ضد تهجير الفلسطينيين إلى مصر حفاظًا على أرض فلسطين وعلى القضية الفلسطينية، وقاموا بمقاطعة المنتجات الأمريكية والأوروبية المملوكة للدول الداعمة للغزو الاسرائيلى ضد الفلسطينيين، إلا أننى أرى أن مقاطعة المطاعم التى تخص شركات أجنبية داعمة للغزو الإسرئيلى خطأ كبير، حيث إن تلك المطاعم مملوكة فى مصر لرجال أعمال مصريين ويعمل بها مصريون وتدفع ضرائب لمصر، وتمثل استثمارًا أجنبيًا مباشرًا داخل مصر، وهذا يمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد المصرى.

وفى حالة خروج تلك الاستثمارات فالخاسر الأكبر هو الاقتصاد المصرى، ولكن يمكن لنا أن نقاطع المنتجات الأجنبية المملوكة للدول الداعمة للغزو الإسرائيلى والتى نستوردها، حيث إن الاستيراد يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى، فإنه يضغط على العملة المحلية فى ظل العجز التجارى مع تلك الدول.

لذلك.. أرى انه يجب ألا نقاطع المطاعم المصرية أو أى منتج يتم تصنيعه فى مصر تحت أى اسم شركة أجنبية، وأرى أن نقاطع كل منتج أجنبى يتم استيراده من تلك الدول الداعمة للغزو الإسرائيلى.

والله الموفق

رئيس لجنة التجارة والصناعة