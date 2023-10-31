ختام فاعليات المرحلة الثالثة من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف "مسافات قصيرة"

اختتمت اليوم المرحله الثالثه من بطوله الجمهوريه للسباحه بالزعانف مسافات قصيره و التي ينفذها الاتحاد المصري للغوص و الانقاذ علي حمام السباحه الاوليمبي بمركز التنميه الرياضيه و شاطئ شرم المياه ، خلال الفتره من 27 / 10 وحتي 31 / 10 / 2023 ،حيث تقام المنافسات للمرحله العمرية للمرحله العمرية من 11 سنة و حتي 15 سنة .

وأشار محمد فتحي وكيل الوزاره الي أن مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء لا تدخر جهدا للوصول بالرياضة داخل المحافظة إلى أعلى مستوى و النهوض بالمنشآت الرياضية لتمثيل اسم مصر في ظل وجود قيادة سياسية تهتم بالرياضة وتعتبرها أمن قومي، بالإضافة إلى أن المنشآت الرياضية بالمركز مؤهلة دوما لاستضافة المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، وتوفير كامل الإمكانات لإنجاح هذه البطولات .

تحت رعايه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد مسعد وكيل المديرية .

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