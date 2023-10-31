تنافس فريق مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ و فريق مركز شباب المزينة علي ملعب نادي شرم الشيخ ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب النسخه العاشرة بمحافظة جنوب سيناء .

المزينة يفوز علي التنمية الشبابية بشرم الشيخ في منافسات الاسبوع الاخير من الدور الثاني للنسخة العاشره لدوري مراكز الشباب

بدأت المباراه وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة ، وهيئة الإسعاف ، بوجود الفريقين داخل الملعب ، و بمنافسه قويه بين الفريقان ، لينتهي اللقاء بفوز المزينه بنتيجه اربع اهداف مقابل هدفين .

يعد دوري مراكز الشباب لكرة القدم واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزاره الشباب و الرياضه علي مدار ١٠ سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره في اكتشاف الموهوبين حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

تحت رعايه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و توجيهات محمد فتحي وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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