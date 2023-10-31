لو معندكيش وقت.. حضري صينية الخضار بالدجاج السريعة

صينية الخضار بالدجاج من الوصفات السهلة والسريعة، والتي يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك في وقت قياسي، فلا يحتاج وقت طويل لتحضيرها، إذ تقومين بوضع جميع المكونات في صينية ووضعها في الفرن حتى تنضج، كما تتميز بإحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

صينية الخضار بالدجاج

طريقة عمل صينية الخضار بالدجاج

المقادير

- بازيلاء : نصف كوب

- جزر : نصف كوب (مقطع مكعبات)

- كوسا : كوب (مقطعة مكعبات)

- طماطم : كوب (مقطعة مكعبات)

- فلفل أخضر : قرن (مقطع)

- بصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- دجاج : دجاجة (مقطعة)

- عصير طماطم : 2 حبة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- مرق دجاج : 3 اكواب

- حبهان: 3 حبات

- قرنفل: 3 حبات

- قرفة : عود

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي جميع الخضراوات في صينية فرن ووزعي فوقها قطع الدجاج.

صُبي عصير الطماطم، ومرق الدجاج، فوق المكونات في الصينية.

تبلي المكونات بالملح، والفلفل الأسود، والهيل، والقرنفل، وعود القرفة.

غطّي الصينية بورق القصدير.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تمام النضج.

ارفعي ورق القصدير، وحمري الوجه لحوالي 5 دقائق، وقدمي الصينية ساخنة.