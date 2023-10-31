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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عاجل.. مقتل جنديين إسرائيليين بعملية برية في قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

 أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل جنديين إسرائيليين بعملية برية في قطاع غزة، وذلك خلال تصاعد العمليات العسكرية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

 وتتصاعد العمليات في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، من قصف إسرائيلي مستمر وعنيف على عدد من المناطق في قطاع غزة، أو الاشتباك على الأرض بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من فصائل المقاومة الفلسطينية، بجانب المجازر التي يقوم به الاحتلال من قصف على عدد من المناطق التي تمتلئ بالسكان في غزة.

  ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية.

  ارتفاع العدد إلى 8610 شهداء:

  وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية.

  ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، بيان وزارة الصحة الفلسطينية، الذي كشف عن ارتفاع الشهداء إلى 8610، وأكثر من 23 ألف جريح.

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