بكلمات محمود درويش.. مقدمة مؤثرة لمذيعة Ten عن أحداث فلسطين

"أيها المارون بين الكلمات العابرة … منكم السيف ومنا دمنا …. منكم الفولاذ والنار …. ومنا لحمنا …. منكم دبابة أخرى …. ومنا حجرُ …. منكم قنبلة غاز … ومنا المطر …. وعلينا ما عليكم من سماء وهواء …. فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا … وادخلوا حفل عشاء راقص … وانصرفوا … فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء … وعلينا نحن أن نحيا كما نشاء" ….

بهذه الكلمات المؤثرة والتي خطها محمود درويش في واحدة من أروع قصائده إبان الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال عام ١٩٨٨، افتتحت مذيعة قناة ten منه يعقوب، التغطية الخاصة بالتطورات في فلسطين، في افتتاحية ملهمة ومؤثرة أعادت للأذهان مشاهد قديمة متجددة ومستمرة من ظلم وبطش يتعرض له الشعب الفلسطيني على أيدي جلاديه من المحتلين، وبعد نحو ٣٥ عام من "عابرون في كلام عابر" لا تزال هذه الكلمات التي خطها "درويش" وافتتحت بها "يعقوب" تغطية الأحداث المأساوية التي تتم على أيدي سلطات الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، تعبر عن حقيقة راسخة في وجدان الشعب العربي، أن "الحقيقة الصلبة المتمثلة في الحقوق الفلسطينية الأصيلة أقوى من الواقع المزيف الذي يحاول الاحتلال فرضه"، وأن "الفلسطينيين رغم جراحهم وحصارهم فلن يتوقفوا عن المقاومة ولن يفرطوا في أرضهم".