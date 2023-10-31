المنيا: إجراء 55 ألفًا و591 تحليلًا بمعامل مستشفيات الصحة

في اطار جهود مديرية الصحة بالمنيا ، بتوفير خدمة طبية لائقة ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة ، اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، استمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة ، من خلال إدارة المعامل لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة .

حيث اوضح انه تم اجراء 55 الف و 591 تحاليل مختلفة بمعامل المستشفيات ، التابعة لمديرية الصحة بالمنيا ، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضى، واوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل ، ان إدارة المعامل تواصل تقديم خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة سير العمل ، عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية ، وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة

واضافت عبد الصمد ، انه تم عمل 382 تحليل عينة اغذية وتحليل 4123 عينة مياه شرب ، و 35 عينة مياه صرف صحى ، و 37 عينة مياة غسيل كلوى ، و 2 فحص مياه معبأة ، و 136 فحص طرود معادن ثقيلة ، وفحص 57 عينة مياه حمامات سباحة ، وعمل 1695 شهادة صحية

واشارت ، انه تم عمل 8806 صورة دم كاملة ، وعمل 13033 تحليل غازات دم واملاح ، و 19889 تحليل كيمياء ، و تحليل 413 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة ، وعمل 2084 تحليل فيروسات ELISA ، بالإضافة ، الى عمل 573 فحص ميكروسكوبى ، و 2 Gene expert، و 148 مزارع درنية ، للكشف عن ميكروب الدرن، وتحليل 914 عينة للكشف عن الملاريا.