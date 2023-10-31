الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا: إجراء 55 ألفًا و591 تحليلًا بمعامل مستشفيات الصحة

التحاليل الطبية
التحاليل الطبية

في اطار جهود مديرية الصحة بالمنيا ، بتوفير خدمة طبية لائقة ورفع كفاءة الخدمات  الطبية المقدمة ، اعلن  الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، استمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة ، من خلال إدارة المعامل لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة  .

حيث  اوضح انه تم اجراء 55 الف و  591 تحاليل مختلفة بمعامل المستشفيات ، التابعة لمديرية الصحة بالمنيا ، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضى، واوضحت  الدكتورة جيهان عبد الصمد  مدير إدارة المعامل ، ان إدارة المعامل تواصل تقديم خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة  سير العمل ، عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل   المستشفيات والوحدات الصحية ، وذلك للحرص على تقديم الخدمات  الطبية اللائقة 

 

واضافت عبد الصمد ، انه تم  عمل 382 تحليل عينة اغذية وتحليل   4123 عينة مياه شرب ، و 35  عينة مياه صرف صحى ، و  37 عينة مياة غسيل كلوى ، و 2 فحص مياه معبأة ، و  136 فحص طرود معادن ثقيلة ، وفحص  57 عينة مياه  حمامات سباحة ، وعمل 1695  شهادة صحية

  

واشارت ، انه تم عمل  8806  صورة دم كاملة ، وعمل   13033 تحليل غازات دم واملاح  ، و  19889 تحليل كيمياء ، و تحليل   413 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة ، وعمل 2084 تحليل فيروسات ELISA  ، بالإضافة ، الى عمل 573  فحص ميكروسكوبى ، و 2   Gene expert، و  148 مزارع درنية ، للكشف عن ميكروب الدرن، وتحليل  914 عينة للكشف عن الملاريا.

الجريدة الورقية