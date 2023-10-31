مياه الفيوم تواصل  توقيع عقود مشروعات البنية التحتية لتوسيع نطاق الخدمات بالمحافظة

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة الجديدة والمهندس حسانين المملوك مدير عام الشركة المنفذة للمشروع إيتوس لتكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية عقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي العجميين بمركز ابشواي والبالغ تكلفتها 11,5 مليون يورو بطاقة تصميمة 11،000 م3 يومي وتوسعات تصل الى 22،000 م3 يومي بنظام الحمأة النشطة التقليدية وتطوير منظومة تجفيف الحمأة لتخدم كافة المحطة ليتم ربطها مع عزبة ابو سعدة ابراهيم وعزبة ابو نصار وعزبة العيسوي مرورا بالناصرية بالاضافة الى استمرارها في خدمة قرى العجميين وتلات وطبهار وجردووذلك ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الإتحاد الأوروبي .

أوضح" النجار " أن المشروع يعد احدى مشاريع برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم في ضوء اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن و ايضا تحسين الظروف و المعالم البيئية بالمحافظة والتي تهدف إلى تطوير و تنفيذ بنية تحتية متكاملة لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة حيث ان الهدف الرئيسي لهذه المشاريع هو التوسع وتسهيل الوصول الى خدمات الصرف الصحي الى المناطق الريفية بحيث تزيد التغطية من 48 ٪إلى 86 ٪ وسيقوم البرنامج بتوفير الخدمة لنحو 900 الف مواطن من أبناء محافظة الفيوم ، كما ان المشروع سيقوم بالمساعدة في تخفيف التلوث عن بحيرة قارون و التي تمثل ثالث اكبر البحيرات بالجمهورية وذلك من خلال انشاء توسعة واعادة تاهيل محطات جديدة لمعالجة الصرف الصحي.

8 محطات

واضاف أن إجمالي مشروعات إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بلغت ٨ محطات تم الانتهاء من توقيع ٦ عقود محطات معالجة( ابشواي- كفر محفوظ -العجميين -اللاهون - ابوشنب - زاوية الكرادسة) وجاري التجهيز لتوقيع عقود محطة معالجة العدوة وقحافة

حضر توقيع العقد المهندس اشرف سمير رئيس وحدة PIU بالشركة والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والعميد ياسر جلال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوحدة والمهندس أحمد بهجت مدير تطوير الأعمال بإيتوس.

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