حقوق قنا تكرم المتفوقين فى حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى

عزفت كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، أجمل سيمفونية، لتهيئة الطلاب الجدد والقدامى، لبدء العام الجامعي الجديد 2023/2024م وذلك خلال حفل استقبال الطلاب الذي نظمته الكلية تحت رعاية وبحضور الأستاذ الدكتور أحمد عكاوى عبد العزيز رئيس الجامعة، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه و العميد اركان حرب سعيد عفيفي سعيد نائب مدير منطقة تجنيد و تعبئة قنا و الدكتور محمد رشدي إبراهيم عميد الكلية والدكتور عبدالباري سليمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عباس مصطفى منسق الانشطة الطلابية بالكلية وأعضاء هيئة التدريس الدكتور خالد عبد الرحمن والدكتور منتصر الهمامى والدكتور عبد الله جاد الرب والدكتور محمود ابو جبل والدكتورة شريهان منصور والعاملين بالكلية.

ويأتي الحفل في ضوء تبني جامعة جنوب الوادى لهذا التقليد السنوي، بهدف ربط الطلبة الجدد بمجتمع الجامعة وخلق صداقات مع الطلاب القدامى لتعميق أواصر المودة بينهم، بالإضافة إلى تعريف الطلبة بالبرامج والنشاطات التي تقدمها مرافق ووحدات الجامعة، وفي هذا الإطار حرصت كلية الحقوق، علي تنظيم حفل استقبال لجميع طلابها، والتعريف بأنشطة رعاية الشباب، وغيرها من الأنشطة الرياضية والفنية التى تساهم فى تنمية مهارات الطلاب . وفى كلمتة رحب الدكتور أحمد عكاوى عبد العزيز ، رئيس الجامعة بالطلاب الجدد وانضمامهم إلى الجامعة.

وأشار الى أهمية المشاركة الإيجابية فى الأنشطة الطلابية لأنها تكمل بناء شخصية الطالب مع البرامج الدراسية مؤكداً أن هدف الطلاب الأول يجب أن يكون ، كما وجه رئيس الجامعة في كلمته عدة رسائل للطلاب الجدد ومنها الالتزام بالضوابط والقوانين الجامعية بعد الانتقال من مرحلة التعليم ما قبل الجامعي الى المرحلة الجامعية وايضا ان هدف الطالب في هذه المرحلة هو اكتساب المهارات وتحصيل العلم واستثمار الوقت فيما يفيد والاستفادة من كافة الأنشطة الطلابية وبالأخص التي تنمي الوعي منها والتي تزيد ثقة الطالب في وطنه وقيادته السياسية والحفاظ على الدولة والتمتع بقدر كبير من العقل والتحليل في كل ما يسمعه الطالب والبعد عن ترديد الاشاعات ومحاربتها ن الإجتهاد من اجل تحقيق رفعة الوطن .

واشار الدكتور عكاوى إلى أن ذكرى اكتوبر المجيدة تمر علينا كل عام لتحيي الامل في نفوس الامة وتذكرنا بأبطال النصر وبمن ضحوا بأرواحهم من اجل استعادة وتحرير كافة الارض المصرية اكد الدكتور محمد رشدي عميد كليه الحقوق في كلمتة، على اهمية معرفة الطلاب والاجيال الجديدة تاريخ الاباء ممن شاركوا في حرب اكتوبر المجيدة والتي اظهرت ملحمة الشعب المصري صاحب الحضارة والتاريخ وبطولة القوات المسلحة وتضحياتهم من اجل استعاده الكرامة كما أكد الدكتور محمد رشدى ، أن باب مكتبه مفتوح لاستقبال مقترحات الطلاب وآرائهم، في سبيل التطوير والتحسين سواءً في المجالات التعليمية أو الأكاديمية، أو الأنشطة والفعاليات، وكذلك الخدمات المقدمة للطلاب، وأعرب عن أمنياته للطلاب الجدد، أن يحظوا بتجربة تعليمية وأكاديمية وحياتية متميزة، متمنيا لجميع الطلاب عاما دراسيا ملئ بالتفاؤل والأمل والنجاح، مطالبا كافة طلاب الكلية أن يكونوا كالعائلة الواحدة يجمعهم الود والحب والعطاء وأن يتعاونوا لجعل كلية الحقوق قدوة ونموذج يحتذى به ، مؤكدا أن الكلية هي بيتنا الثانى وعلينا أن نحافظ عليها. كما استهل العميد سعيد عفيفي مدير منطقة تجنيد قنا ، كلمته بالوقوف دقيقه حداد على ارواح شهداء القوات المسلحة وايضا شهداء الحرب الإسرائيلية على فلسطين.

كما اشار بان حرب اكتوبر المجيدة تعتبر اعظم حرب تحرير في العصر الحديث حيث قامت بتغيير خريطة الشرق الاوسط من حيث الاستراتيجية العسكرية وخطة الحرب ومنظومة اتخاذ القرار والخداع العسكري ولذلك وجب علينا الا ننسى هؤلاء الذين صنعوا النصر وحولوا الهزيمة والانكسار الى الاعتزاز والفخر ووجه العميد اركان حرب سعيد عفيفي سعيد نائب مدير منطقة تجنيد و تعبئة قنا التحية لجامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور أحمد عكاوى لحرصها على تنظيم هذه الفاعلية لأهميتها في إحياء هذه الذكرى الغالية مشيرا الى ان الدروس المستفادة من هذا الانتصار كثيرة اهمها الاخذ بأسباب العلم و التخطيط الجيد لتحقيق الانتصار ، واشار الى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة مؤكدا ان مصر تنعم بالاستقرار. وأشار العميد اركان حرب سعيد عفيفى خلال كلمتة على نقطتين ، الأولى عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وكيف استطاعت القوات المسلحة المصرية تغيير مفهوم الجندية ، من خلال دراسة أسباب النكسة دراسة متعمقة وكذلك دراسة نقاط القوة والضعف لدى جيش العدو ، الأمر الذى استطاعت معه مصر تحقيق انتصار ساحق في 6 ساعات .

واكد ان انتصارات اكتوبر المجيدة تعد تجسيدا لبسالة الجندي المصري و تضحيات الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن و عبروا بالبلاد الى الانتصار ، وحث الطلاب على الاستفادة من دروس هذا الانتصار العظيم كما تحدث في النقطة الثانية ، بشأن الأحداث الجارية في غزة وقد أشار سيادته إلى ان مصر وقفت وستظل واقفة مع أبناء الشعب الفلسطيني في محنته ، فقامت بتقديم المساعدات اللازمة لنجدة الشعب الفلسطيني في محنته ، كما قامت مصر بدور سياسى رائد في المنطقة بهدف حماية المنطقة العربية والشرق الأوسط من الانسياق إلى حرب قد تبيد الأخضر واليابس وحاولت وتحاول من خلال الدور الدبلوماسي إلى انهاء الصراع في المنطقة .

وفى نهاية الحفل قام عميد ووكيل الكلية وأعضاء هيئة التدريس بتكريم الطلاب المتفوقين في الفرق الدراسية المختلفة وهم: من الفرقة الأولى: الطالبة عبير محروس محمد احمد ، الطالبة هدير مصطفى أحمد يس ، الطالب أحمد عدنان فنجرى أبو جبل ، الطالب عبد الله أحمد النوبى محمد ، الطالب حسام أحمد عبد المنعم السيد ، الطالب كريم عادل محمد جاد الكريم .

ومن الفرقة الثانية تم تكريم : الطالبة نورهان أحمد السيد عبد الفتاح، الطالب مصطفى عبد الشافى مصطفى على ، الطالب مصطفى حسن حسين احمد ، الطالبة شيماء نصر الدين عبد الفتاح محمد ، الطالب حسين حامد مصطفى خضيرى

ومن الفرقة الثالثة تم كريم : الطالب ماهر إبراهيم محمد الهريدى ، الطالبة هاجر عصام أبو السعود ، الطالب محمد عادل شوقى محمود ، الطالبة نجوى كرم عبد الرازق ، الطالبة حسناء حسام الدين احمد ، الطالب عبد الله محى الدين عبد الله ، الطالب محمود فكرى محمد شوقى .

ومن الفرقة الرابعة تم تكريم : الطالب معتز احمد الخامس عبد اللاه ، الطالب فوزى حجاج فوزى عبد الراضى، الطالب ، حمدى سليمان ريان ، الطالبة فاطمة الزهراء محمد فوزى ، الطالبة بدور عبد الساتر محمد سليمان .

شهد الحفل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعونة والعاملين بالكلية وأولياء أمور الطلاب المتفوقين نظم الحفل ، إدارة رعاية الشباب بالكلية ، أحمد صلاح، وفاتن جابر، وساره جمال، وأبو بكر نوح وطلاب من أجل مصر.