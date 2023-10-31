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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

مؤشرات الأسهم السعودية
مؤشرات الأسهم السعودية

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 31-10-2023، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 154.22 نقطة، ليقفل عند مستوى 10690.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

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 وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 215 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

 وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وسلامة، والتأمين العربية، وأنابيب، والاتحاد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بوبا العربية، والعربية، وعلم، وأيان، وسلوشنز، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.15% .

 فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي، وشمس ، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودلة الصحية، والأهلي، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 141.08 نقطة ليقفل عند مستوى 22349.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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الجريدة الورقية