مدير المستشفى الإندونيسي بغزة: الإصابات التي نراها لم نشهدها من قبل ولا ندري نوعية السلاح المستخدم

قال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة، إن أكثر من 400 بين شهيد وجريح في تقديرات أولية لمجزرة جباليا.

وأضاف مدير المستشفى الإندونيسي، أن غالبية الضحايا جراء مجزرة جباليا أطفال ونساء، موضحا أن نوعية الإصابات التي نراها لم نشهدها من قبل ولا ندري نوعية السلاح المستخدم.

وتابع مدير المستشفى، أن نحو ستة انفجارات متتالية دكت مخيم جباليا المكتظ بالسكان، مضيفا أن المستشفى سيتوقف عن العمل ما لم يتم تزويده بالوقود خلال 48 ساعة

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 8525، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة خلال الساعات الماضية.

قال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء: “إن حصيلة العدوان الإسرائيلي، ارتفعت إلى 8525 شهيدًا، بينهم 3542 طفلًا و2187 سيدة، فيما أسفر العدوان حتى الآن عن إصابة 21543 شخصًا بجراح مختلفة، منذ 7 أكتوبر الجاري”.

أوضح القدرة، خلال مؤتمر صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 216 شهيدًا، معظمهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة، الذي تدّعي إسرائيل أنها مناطق آمنة.

بذلك يرتفع عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة إلى 926 مجزرة، وفقًا للمتحدث.

أشار إلى أن وزارة الصحة تلقت 2000 بلاغ عن مفقودين، بينهم 1100 طفل، ما زالوا تحت الأنقاض.

أعلن القدرة بدء العد التنازلي لتوقف المولد الكهربائي الرئيس، في مجمع الشفاء الطبي، وكذلك المولد الكهربائي الرئيس في مستشفى الإندونيسي، مع نهاية يوم غدٍ الأربعاء.

أكد القدرة أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية، أدت إلى استشهاد 130 فردًا من الكوادر الصحية، وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.