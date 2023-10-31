مدبولي يطالب من أمام معبر رفح بوقف معاناة أهالي غزة.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن كل مؤسسات المجتمع المصري التي تشارك وتقدم قوافل مساعدات كبيرة للغاية لأهالي غزة هدفها المساعدة في حل الأزمة الإنسانية، والعديد من الدول والمؤسسات الدولية تشارك في هذا الملف.

ووجه "مدبولي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي من أمام معبر رفح البري، نقلته "القاهرة الإخبارية"، الشكر والتقدير لكل الدول التي تحرص على تقديم المساعدات لأهالي غزة من خلال مصر، مؤكدًا حرص مصر على إيصال كل هذه المساعدات إلى أهالي غزة.

ووجه الشكر والتحية لكل المتطوعين والعاملين في القطاع المدني سواء الوطني أو الدولي على بقائهم أمام معبر رفح وتجهيزهم للمساعدات من أجل إيصالها لأهالي غزة، مشددًا على ضرورة توقف المأساة والخسائر البشرية الهائلة التي تحدث كل يوم في قطاع غزة.