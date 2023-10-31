بين مصر والإمارات.. حفلات نجوم الغناء في مطلع نوفمبر

ساعات تفصلنا عن بداية شهر نوفمبر، والذي يحمل العديد من الفعاليات الغنائية في مختلف الدول العربية، بالتزامن مع انطلاق الموسم الشتوي للحفلات.

حفلات موسم الرياض 2023

بدايةً من موسم الرياض 2023، التي تنطلق فعالياته الغنائية بصوت الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله في وذلك يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر.

وفي الثامن من نوفمبر يلتقي كوكبة غنائية من العرب في ليلة روائع بليغ حمدي، على مسرح أبو بكر سالم، وسيتم طرح التذاكر غدصا عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.

حفلات مهرجان الفن الجميل في الإمارات

وفي الإمارات، يجتمع الفنان تامر عاشور والفنان وائل كفوري يوم الجمعة 3 نوفمبر في العاصمة أبو ظبي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل.

وفي ليلة تسعينياتية يجتمع أبرز نجوم تلك الحقبة الغنائية الهامة يوم السبت 4 نوفمبر، ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل، مع 5 نجوم من طراز غنائي خاص “هاني شاكر، إيهاب توفيق، حميد الشاعري، هشام عباس، سيمون”.

وفي مصر يلتقي الفنان تامر عاشور جمهوره في الـ 10 من نوفمبر داخل أحد المتنزهات بمدينة الشيخ زايد، وتم نفاد عدد كبير من تذاكر الحفل.