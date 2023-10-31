رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل مدير منطقة تجنيد وتعبئة المنصورة

استقبل رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الثلاثاء ، العميد خالد رجب مدير منطقة تجنيد وتعبئة المنصورة، جاء ذلك بحضور الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

ورحب رئيس الجامعة بالعميد خالد رجب في رحاب جامعة كفر الشيخ، وقدم رئيس الجامعة شرحاً مبسطاً عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية.

ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي، الشكر إلي العميد خالد رجب، مشيداً بالدور المجتمعي الذي تقدمه منطقة تجنيد وتعبئة المنصورة بالتعاون مع الجامعة، بهدف التسهيل على الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بإنهاء كافة الإجراءات والكشف الطبي وتسليمهم شهادة الإعفاء من الخدمه العسكريه داخل الجامعة بدلًا من ذهابهم إلى منطقة التجنيد، مراعاة للبعد الإنساني ومشقة التردد علي المنطقه في المنصورة.

و أشاد العميد خالد رجب مدير منطقة تجنيد وتعبئة المنصورة، بالمستوى الرائع لجامعة كفر الشيخ من حيث إمكانات الجامعة البحثية المتطورة والرقى المعماري والإنشائي للكليات والتنسيق الحضاري داخل الحرم الجامعي.

أكد مدير منطقة تجنيد وتعبئة المنصورة حرص ادارة التجنيد على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامه للقوات المسلحه تمشيا مع رؤية القيادة السياسيه وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم التسهيلات لذوى الهمم.