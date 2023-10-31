حضري بيتزا بالخبز في 3 دقائق

البيتزا من الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار، ويمكن إضافة مكونات مختلفة حسب الرغبة، إلا أن الأمهات تعانين من استغراق وقتًا طويلًا ومجهود كبير لعمل العجين، لذا نقدم لك طريقة عمل بيتزا بالخبز سهلة وسريعة.

بيتزا بالخبز

طريقة عمل بيتزا بالخبز

المقادير

- الخبز : حسب الحاجة (عيش فينو)

- لانشون : 2 ملعقة كبيرة

- الجبن الرومي : 2 ملعقة كبيرة

- الجبنة البيضاء : 2 ملعقة كبيرة

- الكاتشاب : حسب الرغبة (اختياري)

- اللحم : 2 ملعقة صغيرة (بولوبيف)

- طماطم : 1 حبة

- فلفل رومي : 1 حبة

- الزيتون : حسب الرغبة

طريقة التحضير

نقطع العيش إلى نصفين ونضعهما على الطاولة ونضع على الخبر جبنة بيضاء.

والبولوبيف ونضع قطعة من الجبنة الرومي .

نقطع اللانشون قطع صغيرة ونضعها على الخبز القليل منه فقط، ونضع الطماطم والفلفل الرومي.

نضع القطعة الثانية من الجبنة الرومي ونضع الكاتشاب.

نضعها في الفرن لمدة 3 دقائق.