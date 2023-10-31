رئيس جامعة كفر الشيخ يؤكد على ضرورة ترشيد الإنفاق

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانوني للجامعة، والدكتور محمد ابو والي مدير مركز ضمان الجودة.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة للدكتور عبد الرازق دسوقي بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتجديد الثقة وتوليه رئاسة الجامعة لفترة ثانية.

كما وجه رئيس جامعة كفر الشيخ الشكر والعرفان إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تجديد الثقة لسيادته، مؤكداً أن هذه الثقة تزيد من تحمله المسئولية تجاه جامعة كفر الشيخ، ومواصلة العمل لتصبح في المكانة التي تستحقها بين مصاف الجامعات العالمية.

أكد د. دسوفي، ضرورة ترشيد الانفاق، لمواجهة أي تداعيات وأعباء تمر بها البلاد، وأن كل ما تمتلكه الجامعة من موارد هو ملك للدولة، وأنه ينبغي علينا جميعا الحفاظ عليها.

استعرض مجلس جامعة كفر الشيخ، تصنيف شنغهاي وحصول الجامعة على مراكز متقدمة بالتصنيف، والتأكيد على الاستمرار فى تميز الجامعة فى كافة المجالات والعمل على وصول الجامعة لافضل المراكز المتقدمه فى كافة التصنفيات الدولية، وهو ما يؤكد أن النجاح مبنى على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى ، مؤكداً أن هذا التميز نتيجة لجهود الجامعة ومنتسبيها بهدف التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمى والجهود المستمرة التى تبذلها ادارة الجامعة فى كافة المجالات.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوي حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما وجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، أيضًا، بتكثيف جهود الجامعة مؤكداً استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.