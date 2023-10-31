5 سعوديين سبقوا سالم الدوسري لمنصات التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا

يستعد النجم السعودي الدولي سالم الدوسري للمشاركة في حفل جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا 2023، والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

تاريخ السعوديين مع جائزة أفضل لاعب في آسيا

من المقرر أن ينطلق حفل جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ويشهد مشاركة سالم الدوسري في منافسة مع النجم القطري المعز علي.

هناك 5 لاعبين سبقوا سالم الدوسري لمنصات التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا وهم سعيد العويران الذي حصل على الجائزة في عام 1994 من الاتحاد الآسيوي.

وبعد الألفية الميلادية الجديدة حصل عليها 4 لاعبين هم نواف التمياط في عام 2000، كما حصل عليها حامد المنتشري في عام 2005، وفي عام 2007 كان الدور على المتألق ياسر القحطاني.

كان الختام من عند اللاعب ناصر الشمراني وحصل الملقب بـ "الزلزال" على الجائزة في عام 2014، في انتظار الفائز بالجائزة اليوم على أمل أن يكون سادس اللاعبين السعوديين حصولًا على الجائزة.