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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس خادم الحرمين الشريفين.. تعادل إيجابي بين الخليج وضمك في الوقت الأصلي

الخليج وضمك
الخليج وضمك

 انتهت أحداث الوقت الأصلى من مباراة الخليج وضمك، بنتيجة هدف لمثله، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

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بمشاركة طارق حامد .. ضمك يهزم القيصومة ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

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محمد شريف يقود تشكيل الخليج لمواجهة ضمك "طارق حامد" بالدوري السعودي


  مباراة الخليج وضمك:
 تقدم الخليج عن طريق اللاعب وو يونغ جانغ فى الدقيقة 28، من أحداث الشوط الأول، وأدرك التعادل لفريق ضمك اللاعب نيكولاي ستانسيو فى الدقيقة 33 من ذات الشوط.

 وفى الشوط الثاني استحوذ لاعبو ضمك على مجريات اللعب داخل المستطيل الأخضر بعض الوقت ولكن دون أن يترجم السيطرة إلى أهداف لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة 1 ـ 1، ليحتكما إلى الوقت الإضافي.

 ويتواجد المصري طارق حامد فى التشكيل الأساسي لفريق ضمك، فيما يشارك محمد شريف أساسيًا بصفوف فريق الخليج في مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين التى تجمع الفريقين حاليًا.

 

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