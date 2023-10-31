تشكيل الأهلي جدة المتوقع لمباراة أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

يعتمد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة لمباراة أبها مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الأمير عبد الله فيصل ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين .

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تشكيل أهلي جدة الرسمي لمباراة أبها

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبد الباسط هندي ــ روجير إيبانيز - علي مجرشي - عبد الله العمار

خط الوسط: محمد المجحد ــ جابرييل فيجا ــ فرانك كيسيه

خط الهجوم: رياض محرز ــ روبرتو فيرمينو ــ آلان سانت ماكسيمان

موعد مباراة الأهلي و أبها في دوري المحترفين

تبدأ مباراة الأهلي وأبها مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .