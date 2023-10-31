عاجل
ريال مدريد يعلن تجديد عقده مع فينيسيوس جونيور 
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الأهلي جدة المتوقع لمباراة أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

الأهلي السعودي
الأهلي السعودي

يعتمد الألماني  ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة  لمباراة أبها مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الأمير عبد الله فيصل ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين .

اقرأ أيضًا..

txt

شبانة: الزمالك يحصل على موافقة هدف الأهلي لضمه

تشكيل أهلي جدة الرسمي لمباراة أبها

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبد الباسط هندي ــ روجير إيبانيز - علي مجرشي - عبد الله العمار

خط الوسط: محمد المجحد ــ جابرييل فيجا ــ فرانك كيسيه

خط الهجوم: رياض محرز ــ روبرتو فيرمينو ــ آلان سانت ماكسيمان

موعد مباراة الأهلي و أبها في دوري المحترفين

تبدأ مباراة الأهلي وأبها مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .

مواد متعلقة

كوكبة فنية مع رئيس الوزراء في جولته داخل شمال سيناء.. صور

أحمد سالم: التحدي الأكبر لمجلس الزمالك حل أزمة القيد قبل يناير
الجريدة الورقية