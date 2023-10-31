فوز الدكتور علاء شاهين بجائزة الآثاريين العرب التقديرية

أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب عن فوز الدكتور علاء الدين عبد المحســــــــــــــــــــــن شاهين أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم، عميـــــد كلية الآثار جامعة القاهــــــــرة الأسبق بجائزة المجلس العربي للآثاريين العرب التقديرية لهذا العام تقديرًا لدوره الأكاديمى والميدانى فى مجال الآثار وإسهاماته فى نشر ثقافة حب الآثار المصرية القديمة عبر ربوع مصر ومشاركته فى العديد من المؤتمرات الدولية وإسهاماته فى مشاريع الآثار

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن الدكتور على شاهين حصل على دكتوراه في الآثار المصرية قسم الدراسات الشرقية من كليـــة الآداب والعلوم، جامعة بنســـلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية عام 1988

قام بتدريس تاريخ مصر القديمة وحضارات الشرق الأدنى القديم علي مستوي الليسانس والدراسات العليا للدبلومات ودرجتى الماجستير والدكتوراه بكلية الآثار جامعة القاهرة، وكلية الآثار فرع جامعة القاهرة بالفيوم قبل أن تستقل بذاتها، وبقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة وبكلية الآداب فرع جامعة القاهرة بالخرطوم وبقسم الآثار بكلية الآداب جامعة طنطا، وكليتي الآداب والبنات بجامعة عين شمس، وطلبة الدراسات العليا بالمعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم جامعة الزقازيق، وقسم التاريخ وشعبة الآثار بكلية الآداب جامعة الكويت خلال فترة الاعارة لها، وبالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالسادس من أكتوبر وبالمعهد العالي للسياحة شيراتون القاهرة

شارك فى العمل الأثرى الميدانى فى مجال الحفائر والكشف الأثري مع بعثة قسم الآثار المصرية كلية الآثار جامعة القاهرة بإشراف الدكتور عبد العزيز صالح في موقعي جبانــــة الجيزة 1975- 1976م، والمطرية (مدينة أون القديمة) 1978- 1979م، وبالمثل في بعض أعمال الحفائر مع بعض المؤسسات العلمية الأجنبية من بينها متحف الجامعة جامعة بنسلفانيا في خليج مرسي مطروح بإشراف الدكتور دونالد وايت عام 1987م، وجامعة جوتنجن الألمانية بإشراف كلًا من الدكتور عبد الحليم نور الدين والدكتور كيــــسلر في منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا 1992، ورئيس بعثة حفائر كلية الآثار بمنطقة عرب الحصن بالمطرية (مدينة أون القديمة) 2007 ورئيس البعثة الأثرية المصرية البولندية المشتركة هوارة الفيوم 2009 – 2010

شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية في مجال علم المصريات ودراسات الشرق الأدنى القديم داخل مصر وخارجها منذ 1997 بأوراق بحثية وادارة لبعض الجلسات

أشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في الآثــــــار المصرية ودراسات الشرق الأدنى القديم والترميم بمصر وجامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن بالسعودية، وجامعة مؤتة بالأردن وجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية

عضو العديد من اللجان والمؤسسات العلمية منها المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، اتحاد المؤرخون العرب، المركز الأمريكي للآثار نيويورك

كما شغل عضوية هيئة تحرير حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، مجلس النشر العلمي جامعة الكويت وهيئة تحرير مجلة كلية الآثــــار جامعة القاهرة وعضوية اللجنة الدائمة للآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار و مجلس إدارة المتحف المصري ومجلس ادارة المجلس الأعلى للآثار و رئيس مركز صيانة الآثار والمخطوطات ومقتنيات المتاحف بكلية الآثار جامعة

له نشاط مجتمعي بارز بالمشاركة بالحضور والتدريب وإلقاء المحاضرات العامة، وفي ورش التدريب وفي كتابة بعض المقالات في الصحف والمجلات وبالمشاركة ببعض الأحاديث بالإذاعة المصرية وبعض اللقاءات في تليفزيون جمهورية مصر العربية بصفة رئيسية وبعض المشاركات في تليفزيونات عربية، والمساهمة في تعديل بعض اللوائح الأكاديمية لبعض المؤسسات علي مستوي المعاهد الخاصة وبعض لوائح أخري جامعية، وبالمثل المساهمة في برامج التدريب الخاصة لبعض السادة الضباط الأجانب بأكاديمية الشرطة، وببعض الورش التخصصية من قبل المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالاشتراك مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ورائد برنامج الوعي الأثري والمشرف علي مركز احياء الفنون التراثية والوعي الأثري بجامعة القاهرة.



