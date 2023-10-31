عبد الحكيم الهندي: العمل العربي المشترك في المجال السياحي يحتاج الى تأطير وتنسيق

قال رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني، المهندس عبد الحكيم الهندي، إن السياحة العربية بشكل عام محط أنظار العالم، بما تزخر فيه من معالم وبنى تحتيه وتطوير وعمل دؤوب فاق كل التوقعات، لافتا الى أننا حتى اليوم ورغم التنسيق بين المنظمات والهيئات العربية السياحية لا نزال نرى أن العمل العربي المشترك في المجال السياحي يحتاج الى تأطير وتنسيق اكثر على غرار ما هو موجود في العديد من الاتحادات الدولية والتي من بينها مثلا الاتحاد الاوروبي.

وأكد رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني، خلال كلمته في اعمال افتتاح معرض ومؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، أنه لا يزال أمامنا الكثير الذي يجب أن تقدمه بلداننا من أجل السياحة البينية ومن أجل جذب السائح غير العربي، وفي هذا الإطار علينا أن نفكر معا خارج الصندوق للوصول إلى الهدف المنشود ضمن الامكانات المتاحة، لافتا إلى أنننا نريد أن تتضاعف أعداد السياح التي تقصد زيارة بلداننا كما ونوعا، فلا يخفى على أحد أن المطلوب اليوم قبل أي وقت مضى هو إقناع العالم بأن السياحة في بلداننا آمنة وميسرة وسهله وغير مكلفة، وهذا هو بيت القصيد.



وتابع قائلا: “لنتحدث بصراحة أكثر أن وجودنا الحتمي في شرق أوسط تتنازعه الحروب يجعل من السائح متوجسا وخائفا ومترددا قبل أن يحجز رحلته السياحية إلى أي بقعة من بقاع الشرق الأوسط أو أفريقيا، لافتا إلى أنه في ظل العدوان الاسرائيلي القائم على غزة كم خسرت السياحة العربية من وفود وجماعات كانت تعتزم أن تقوم بجولات سياحية في بلداننا، اليوم علينا ان نقف مع ذاتنا وقفة صدق لنشير إلى أماكن الخلل والضعف بهدف الإصلاح لا أن نطبطب على الجرح وندمله ليتحول إلى غرغرينا”.

وقال لا بد لنا من أن نراجع التشريعات المنظمة للعمل السياحي العربي، لا بد لنا من إزالة العراقيل التي تعترض التنسيق العربي المشترك للسياحة البينية العربية، لا بد لنا أن نفتح ذراعنا للآخر وأن نتقبله ونرحب به ليقيم عندنا أطول فترة سياحية ممكنة.

وأشار إلى أنه في الإطار الداخلي في الأردن فقد حظيت السياحة باهتمام الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمير حسين بن عبدالله فازدهرت واثمرت وأصبح الأردن محجا دائما للوفود السياحية بفضل حالة الاستقرار السياسي الذي تعيشه بلدنا، مؤكدا أن الأردن وعلى المستوى الرسمي والشعبي تنظر إلى السياحة على أنها بترول الأردن الذي لا ينضب.