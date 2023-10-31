وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد طابور الصباح بمدرسة علي مبارك

شهد محمد حامد عقل وكيل تعليم جنوب سيناء صباح، اليوم الأحد 31 /10/2023، طابور الصباح بمدرسة علي مبارك الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة سير العملية التعليمية بالمحافظة

وخلال الزيارة شهد وكيل الوزارة بالطابور عرضًا للكاراتيه ثم تحية العلم والنشيد الوطني مع الطلاب ثم استهل وكيل الوزارة جولته بمتابعة الصف الثالث الابتدائي، ودرس اللغة العربية من المحور الأول (من أكون؟) وأسلوب التعجب، وناقش الطلاب حول معنى (أسلوب التعجب) وعلامته، كما تطرق وكيل الوزارة بالمناقشة الفرق بين (البحر والنهر)، وما يميز كل منهم، كما أجرى حوارا مع الطلاب عن اسم المحافظة التي يعيشون بها، والمدينة، وهل يوجد بها نهر أم بحر؟.

وتفقد وكيل الوزارة، الصف السادس الإبتدائي بحصة " الرياضيات" ودرس المقادير الجبرية، ثم تفقد الصف الرابع الابتدائي ودرس " مهارات مهنية " ودرس المهن الصناعية ، وناقش وكيل الوزارة الطلاب حول المهن التي شاهدوها عن قرب والأدوات التي يستخدمها؟ ووجه وكيل الوزارة بضرورة مراعاة وسائل السلامة والأمن عند ممارسة أي مهنة والأدوات الضرورية التي يستعملها صاحب مهنة كالنجارة والكهربائي والبناء، كما تطرق وكيل الوزارة في النقاش مع الطلاب لأهمية إتقان المهارة، ثم استفسر من الطلاب عن المهن المستقبلية لهم، ثم تفقد الصف الخامس الابتدائي وأجرى نقاشا مع الطلاب حول طبيعة المدينة التي يعيشون بها وجغرافيا المكان والفرق بين الأرض المرتفعة والمنبسطة والأودية والجبال والسهل والمرتفع؟ ، كما تناول النقاش الفرق بين المياه الجوفية والأنهار ومتى تكون المياه صالحة للشرب وعلاقة طبقات الأرض بالمياه، وتطرق لعلاقة القمر بالمد والجزر والفرق بين طبيعة القمر والشمس موجها بمتابعة حصص المشاهدة والدخول على بنك المعرفة المصري ومتابعة القنوات التعليمية مدرستنا 1 , و2

وتابع وكيل الوزارة، الصف الخامس الابتدائي ودرس الرياضيات " تحديد المضاعفات " وأكد وكيل الوزارة على أهمية دراسة الرياضيات كونها دراسة تنمي التفكير وتساعد في حل المشكلات، ثم سأل وكيل الوزارة الطلاب عن هدفهم من الدراسة وهواياتهم منوها بأهمية القراءة والاطلاع ثم تفقد وكيل الوزارة الصف السادس الابتدائي وحصة " اللغة الإنجليزية " ثم تفقد وكيل الوزارة قاعات KG بالمدرسة وتناول حديثا وديا معهم حول أهمية وجبة الفطور والمهن التي يحبونها ويريدون العمل بها بالمستقبل، وفي نهاية الزيارة أشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذلة من هيئة التدريس وإدارة المدرسة ووجه بأهمية الإشراف اليومي وتفعيل حصص المشاهدة وتكثيف الأنشطة والاشتراك بالمسابقات والأنشطة المختلفة

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