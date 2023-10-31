9 دورات تدريبية لـ643 متدرب بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية

قال ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية، إن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) ويمنح دورات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي )، مشيراً إلى أن المركز خلال شهر أكتوبر الجاري قام بتنفيذ ٩ دورات تدريبية لعدد 643 متدرب.

ولفت إلى عقد دورات التأهيل علي برامج ICDL شملت (Win- Word- Excel- Net- P:P- Cyber- اختبارات ICDL) ، استفاد منها ٢١٦ متدرب، ودورة أساسيات التحول الرقمي شملت ( Windows &IT- Word - Excel- POWERPOINT- ACCESS - web Search - Mob.App - اختبارات التحول الرقمي ) استفاد منها ١٦٨ متدرب.

وذكر بأنه تم عقد دورة عن كيفية إعداد الإستراتيجية القطاعية بالتعاون مع USAIDاستفاد منها ١٢متدرب، ودورة عن التخطيط الإستراتيجي لمكافحة الفساد استفاد منها ٧٥ متدرب، وأخرى عن إعداد القادة استفاد منها ١٢ متدرب.

وأوضح أن فاعليات المركز اشتملت على عقد دورة عن دراسات الجدوى الإقتصادية استفاد منها ٢٥ متدرب، ودورة عن النزاهة والشفافية استفاد منها ٧٥ متدرب، وأخرى عن منظومة التراخيص استفاد منها ٤٥ متدرب، ودورة عن منحة الطاقة المتجددة من وزارة الإتصالات استفاد منها ١٥ متدرب.

وأضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز قام بإستضافة لجنة النظر في تظلمات التصالح ( الإجتماع الأول ).

يشار إلى أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي، والمتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.