الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تُسقط مسيرة فوق البحر الأحمر وجماعة الحوثي تتبنى

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أسقطت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مسيرة فوق البحر الأحمر، انطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل، حسب ما أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية.

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فيما أفاد الجيش الإسرائيلي أنه رصد هدفا يقترب من إيلات، ولم يشكل تهديدا على المدنيين، إلا أنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ثم أعلن لاحقا اعتراض مسيرة ثانية فوق مطار رامون بمدينة إيلات.

ومن جهته، تبنى الحوثيون إطلاق تلك المسيّرات نحو إسرائيل ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وقال رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، عبد العزيز بن حبتور لوكالة فرانس برس، إن "هذه المسيرات تابعة لصنعاء".

كما أوضح أن الحوثيين يشاركون في عمليات ما أسماه "محور المقاومة"، "بالقول وبالكلمة وبالمسيرات"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه "محور واحد وهناك تنسيق يجري وغرفة عمليات مشتركة وقيادة مشتركة لكل هذه العمليات".

وكانت طائرة مسيرة سقطت، أواخر الأسبوع الماضي، في مدينة طابا وأخرى في مدينة نويبع، جنوب سيناء المصرية، على البحر الأحمر.

فيما أوضح الجيش الإسرائيلي بدوره حينها أنه رصد "تهديدا جويا" في منطقة البحر الأحمر وتعامل معه.

وأمس الإثنين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم اعتراض صواريخ تم إطلاقها من اليمن من قبل جماعة الحوثي صوب مدينة إيلات في الاحتلال الإسرائيلي.

 

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