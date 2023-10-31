اليوم العالمي للمدن.. استراتيجية عالمية لحياة حضرية قادرة على مواجهة التحديات

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمدن، الذي حدده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا في 31 أكتوبر، كفرصة لتعزيز اهتمام المجتمع الدولي بالتوسع الحضري العالمي.

تم الاحتفال باليوم العالمي للمدن للمرة الأولي في شنغهاي، الصين في 31 أكتوبر 2014، تحت عنوان "قيادة التحولات الحضرية".

استراتيجية شاملة لمساعدة المدن

فيما أقرت الجمعية العامة اليوم العالمي للمدن في 27 ديسمبر اعتبارا من عام 2014، يوما عالميا للمدن، حيث تدعو الدول، منظمات الأمم المتحدة، ولا سيما موئل الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية ذات الصلة، والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة المعنيين للاحتفال باليوم.

وتجدر الإشارة إلى أنه في اليوم العالمي للمدن تطلق منظمة الصحة العالمية أيضًا أجندة أبحاث الصحة الحضرية ، وهي استراتيجية شاملة لمساعدة المدن على بناء أدلة أفضل حول ما ينجح في مواجهة التحديات الصحية الحضرية، وتدعو الأجندة إلى بناء الأدلة حول الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسياسات الصحة في المناطق الحضرية.

كما تحتفل منظمة الصحة العالمية بهذا اليوم كل عام، مع الاعتراف بالصحة والرفاهية كجزء لا يتجزأ من التحضر المستدام والشامل، باعتبارها أولوية متزايدة لمنظمة الصحة العالمية، التي تعالج هذه القضية بطرق متعددة وشاملة، مثل تحسين نوعية الهواء، وإمدادات المياه المأمونة، وتحسين الصرف الصحي؛ التخطيط الحضري الصحي، بيئات خالية من التدخين، السلامة على الطرق، الوقاية من العنف والإصابات؛ النظم الغذائية الصحية، الإدارة البيئية للأمراض المنقولة بالنواقل؛ والتأهب لحالات الطوارئ الصحية والإنسانية.

شعار اليوم العالمي للمدن 2023

وويرفع اليوم العالمي للمدن 2023 شعار "تمويل المستقبل الحضري المستدام للجميع" لاستكشاف كيفية إطلاق العنان للاستثمار التحويلي في التخطيط الحضري وتحقيق اللامركزية المالية الكافية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه بحلول عام 2050، سيعيش ما يقرب من 7 من كل 10 أشخاص على مستوى العالم في المدن والمناطق الحضرية الأخرى.

وبينما تواجه المدن العديد من التحديات الصحية، فإن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، في اليوم العالمي للمدن، يدرسون كيف يتمتع قادة المدن بمكانة فريدة لفهم الاحتياجات المحلية والاستجابة بسرعة للظروف المتغيرة لحماية الصحة.