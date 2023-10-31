الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي والفشن الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء الواقعة بالقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي وتعديات ومخالفات بناء داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، مشدداً على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

وزير الإسكان: لا تهاون مع أى مخلفات بناء

وقال الوزير: لا تهاون مع أى مخلفات بناء، ولن نسمح بتكرار هذه الظاهرة المدمرة لثروتنا العقارية مرة أخرى، مشددا على أن كل رئيس جهاز مدينة جديدة مسئول مسئولية مباشرة عن منع مخالفات البناء فى مهدها، أو سرعة إزالتها، وهذا الملف أحد المحددات الرئيسية فى تقييم رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة داخل حدود القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بقطعة أرض بقرية سياحية، والمتمثلة في بناء روف بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، والتعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 29 فدانا تقريباً مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية والكائنة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في إقامة نشاط زراعي ملحق به مبنى كاستراحة للعمال ومخازن، وغير ذلك بدون سند قانوني.

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