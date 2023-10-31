تنمية الموارد البشرية بالشرقية يُنفذ ٩ دورات لـ 643 متدرب

خلال شهر أكتوبر الجاري..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) ويمنح دورات "التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي"، مشيراً إلى أن المركز خلال شهر أكتوبر الجاري قام بتنفيذ ٩ دورات تدريبية لعدد 643 متدرب كالآتي:

· عقد دورات التأهيل علي برامج ICDL شملت (Win- Word- Excel- Net- P:P- Cyber- اختبارات ICDL) ، استفاد منها ٢١٦ متدرب.

· عقد دورة أساسيات التحول الرقمي شملت ( Windows &IT- Word - Excel- POWERPOINT- ACCESS - web Search - Mob.App - اختبارات التحول الرقمي ) استفاد منها ١٦٨ متدرب.

· عقد دورة عن كيفية إعداد الإستراتيجية القطاعية بالتعاون مع USAIDاستفاد منها ١٢متدرب.

· عقد دورة عن التخطيط الإستراتيجي لمكافحة الفساد استفاد منها ٧٥ متدرب.

· عقد دورة عن إعداد القادة استفاد منها ١٢ متدرب.

· عقد دورة عن دراسات الجدوى الإقتصادية استفاد منها ٢٥ متدرب.

· عقد دورة عن النزاهة والشفافية استفاد منها ٧٥ متدرب.

· عقد دورة عن منظومة التراخيص استفاد منها ٤٥ متدرب.

· عقد دورة عن منحة الطاقة المتجددة - وزارة الإتصالات استفاد منها ١٥ متدرب.

وأضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز قام بإستضافة لجنة النظر في تظلمات التصالح الإجتماع الأول.

ويضم المركز نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم ، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد علي ضرورة رفع الوعى الأثري لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية لتعريفهم بآثار بلادهم والتي تسهم في ترسيخ الهوية الثقافية ودعم روح الانتماء لدى أبنائنا الطلاب والطالبات، وزيادة معرفتهم وارتباطهم بتراثها وتخريج جيل واعٍ قادر على المساهمة في بناء الوطن.

وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة نرمين عوض الله، مدير إدارة التراث الحضاري بديوان عام الشرقية، إلى قيام الإدارة بالتعاون مع نخبة من مفتشى آثار الوجه البحري بتنظيم ندوات ورحلات إلى مختلف المواقع الأثرية وذلك لطلاب المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدارس المحافظة لتعريفهم بتاريخنا القومي وعظمة اجدادنا القدماء لافتة إلى أنه تم تنظيم ندوة حول دور الجيش المصري منذ القدم والتي تأتي تزامنا مع انتصارات أكتوبر المجيدة لطلاب مدرسة السادات الثانوية بنين بالزقازيق كما تم تنظيم رحلة تثقيفية وترفيهية لمنطقة آثار تل بسطا بالزقازيق وأعرب طلاب المدرسة عن سعادتهم بهذا البرنامج.

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أن الهدف من إقامة الندوات وتنظيم الرحلات للمواقع الأثرية المختلفة هو توعية طلاب المدارس بأهمية تلك المواقع واطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التي تتم وكذلك توعويتهم بأهمية قطاع السياحة والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة.