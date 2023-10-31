بحث إمكانية إنشاء أفرع جامعات كورية في مصر

بحث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إمكانية إنشاء أفرع جامعات كورية في مصر، والتعاون في منح درجات علمية في مختلف التخصصات الدراسية بالشراكة بين الجامعات المصرية والكورية.



جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالى بالسفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية في القاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى المجالات العلمية، والتعليمية، والتكنولوجية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحث الجانبان أيضًا آليات التعاون العلمي المشترك، والاستفادة من خبرات الجانب الكوري في تطوير التعليم التكنولوجي في جامعات مصر، وإمكانية التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم الهندسي.

وتناقش الجانبان في استحداث تخصصات جديدة في جامعات مصر، وبرامج تدريبية لتطوير المهارات والقدرات البشرية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، ونقل التكنولوجيات الصناعية الحديثة للصناعة الوطنية المصرية، من خلال ربط البحث العلمي والبحوث التطبيقية باحتياجات الصناعة.

ربط خريجي جامعات مصر بسوق العمل

وأكد وزير التعليم العالى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ربط التعليم بالصناعة في جامعات مصر بهدف تهيئة بيئة علمية متميزة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لربط الخريجين باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

ونوه وزير التعليم العالى بالعمل على تدويل التعليم العالى، وتعظيم الشراكة بين جامعات مصر ونظيرتها من الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية المرموقة، خاصة في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد وزير التعليم العالى حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون مع كوريا الجنوبية، وبخاصة في المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية.

ونبه وزير التعليم العالى إلى العلاقات التاريخية والتطورات الإيجابية بين البلدين، خاصة بعد إنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية، التي تعد أحد النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين، والتي تهدف إلى تزويد سوق العمل المصرية بالعمالة الفنية المؤهلة على أعلى مستوى.

وأعرب وزير التعليم العالى عن اعتزازه أيضًا بالشراكة القائمة بين جامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كورياتك) وشركة سامسونج الكورية، فضلاً عن التعاون القائم لتطوير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية.

