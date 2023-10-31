افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر المستثمرات العرب بشرم الشيخ

شهدت مدينة شرم الشيخ، الافتتاح الرسمي للمعرض المصاحب لمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. فرص وتحديات" فى دورته 26 برئاسة دكتورة هدى يسي رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد المستثمرات العرب.

ويحظى المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية، وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية.

وافتتح المعرض كل من دكتورة هدى يسي رئيس المؤتمر وحرم رئيس جمهورية صربيا تمارا فوتيتش ولواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والشيخة مريم الصباح.

وتتضمن أجنحة المعرض العديد من المشروعات ذات الجودة المتميزة ومن بينها جناح لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال تفقد أجنحة المعرض أشادت تمارا فوتيتش واللواء خالد فودة بالمنتجات المعروضة وتطورها مما يزيد من التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية والعربية والدولية.

وصرحت دكتورة هدى يسي، بأن المعرض المصاحب للمؤتمر خاص بالمنتجات والمشروعات الاستثمارية المصرية والعربية والإفريقية ذات المواصفات والجودة العالية الهادفة للتصدير، والمشروعات ذات العائد والمزايا التنافسية العالية.

وأشارت إلى أن المعرض يعد فرصة لبناء شراكات مع كبار المستثمرين الدوليين، وذلك دعماً للاستثمار والتنمية السياحية والصناعية وتعزيز التجارة البينية وتحقيق الطفرة التصديرية المنشودة، من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.