أعلنت جامعة المنوفية، تخريج 1200 شاب وفتاة، من مشروع صيانة الجرارات والآلات الزراعية، والمقسمين على 13 دورة تدريبية، بالتعاون مع جمعية مصر الخير.

وأكد أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى توفير الأيدي العاملة الماهرة والمدربة لسد احتياج المشروعات القومية الزراعية والحرص على دعم الشباب وتدريبهم، لافتًا إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لدورها في تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية 2030 وبدعم الشباب وتدريبهم للحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.

واحتفلت جامعة المنوفية بتخريج الدفعة الثالثة عشر من أعمال الدورة التدريبية، التي أقامتها لتدريب الشباب على صيانة الجرارات والآلات الزراعية فى حضور المهندس أحمد فراج مدير المشروع بمؤسسة مصر الخير، مؤكدة على أن الهدف من الدورة التدريبية التي تنفذها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع جامعة المنوفية وشركة طنطا موتورز وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، يتمثل في العمل على تمكين الشباب المصري لإيجاد فرص عمل مناسبة في المجال الزراعي تمكنه من المشاركة الفعالة في بناء الدولة الحديثة ومواكبة التكنولوجيا الزراعية الحديثة.

ولفت الجامعة إلى أن الدورات تستهدف تنفيذ 10 دورات تدريبية لتخريج 1200 شاب وفتاة لإلحاقهم بسوق العمل واوضح أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التدريب والتشغيل، نظرًا لأنها تركز على بناء قدرات الشباب فى مجالات فنية مختلفة بما يتيح لهم فرص عمل متنوعة داخل مصر وخارجها، ويرفع من مستويات المهارة المهنية فى سوق العمل المحلى بما يعود بالنفع على خطط التنمية القومية.

وقال الدكتور أيمن عيسى عميد كلية الزراعة جامعة المنوفية، إن الشباب سعداء للغاية بتوفير هذه الدورات التدريبية لهم، كونها تمكنهم من الحصول على فرصة عمل جديدة في هذا المجال، مشيدًا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بما لها من جهود ملموسة في العمل على النهوض بالمجتمع وخاصة في مجال تدريب الشباب والفتيات وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد عميد كلية الزراعة بجامعة المنوفية، أن هذه الدورة التدريبية هى الدورة الثانية عشر من سلسلة دورات تدريبية تقدم للشباب الباحثين عن عمل فى مجال الزراعة، وتشمل مناحى متعددة من أنظمة الزراعة والميكنة الحديثة، وأنظمة الرى المتقدم، بالإضافة إلى دورات تدريبية عملية فى مجال صيانة الجرارات الحديثة والميكنة الزراعية.

ولفت إلى أن مثل هذه الدورات التدريبية هامة جدًا خاصة في ظل توجه الدولة نحو الاستثمار والتوسع الزراعي وتطبيق أنظمة الري الحديثة

وأوضح المهندس أحمد فراج، مدير المشروع، أهمية تشجيع الشباب على الالتحاق بهذه الدورات التدريبية التى توفرها مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع جامعة المنوفية،نظرا لتوافر فرص عمل جيدة فى مجالات الزراعة بسوق العمل المصرى والعربي، وذلك مع قيام الدولة بالعمل على توسيع الرقعة الزراعية من خلال عدة مشروعات قومية، كل هذه المشروعات تحتاج إلى الآلاف من الأيدى العاملة الماهرة والمدربة.