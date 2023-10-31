تقلبات جوية وأمطار خفيفة على الإسكندرية

تشهد محافظة الاسكندرية صباح اليوم تقلبات جوية خريفية حيث انخفضت درجات الحرارة وتساقطت امطارا خفيفة ومتوسطة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى وتستمر حالة التقلبات الجوية حتى السبت المقبل .

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية،رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالشركة، استعدادًا لتوقعات هطول الامطار .

وقرر نافع وقف الإجازات وبدل الراحات ونشر السيارات والبدلات في المناطق الساخنة، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة التقلبات الجوية الخريفية الحالية التى ضربت مناطق سيناء بأمطار رعدية، وأشارت الهيئة فى توقعاتها، إلى أن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة بنسبة 30%، على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مع رياح شمالية غربية معتدلة، تصل سرعتها إلى 24 كم / الساعة، وحركة أمواج خفيفة بارتفاع تتراوح من نصف متر إلى 1 متر.

ويضرب فصل الخريف محافظة الإسكندرية ببعض النوات الممطرة، حيث تشهد الإسكندرية فى الخريف، بعض التقلبات الجوية، بعضها أجواء خريفية بطعم الشتاء، حيث انخفاض درجات الحرارة والأمطار أحيانا.

وتستقبل محافظة الاسكندرية نوة رياح الصليبية وتهب على الإسكندرية فى النصف الأخير من شهر أكتوبر، وتستمر لمدة 3 أيام وتهب على المحافظة خلالها رياح غربية، وغالبا ما تكون بدون أمطار ، إلا أن الإسكندرية قد شهدت خلالها عام 2015 هطول الأمطار الغزيرة، التى تسببت فى غرق الإسكندرية وشلل حركة المرور.