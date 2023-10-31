المشدد 3 سنوات لمتهم بحوزته سلاح ناري

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب السيد، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، والمستشار محمد أحمد علم الدين، بمعاقبة المتهم "ح.م.ا"، بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مليون جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامة اخفاء عملات أثرية.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8019 لسنة 2023 جنايات العامرية ثان، حيث تبين من التحقيقات، أنه حال إنهاء إجراءات وصول الركاب بمطار برج العرب وفحص الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود أجسام غريبة بكثافات مختلفة بإحدى حقائب المتهم "ح.م.ا" كهربائى، وقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد 44 عملة معدنية فضية ونحاسية وبعرض تلك العملات على الإدارة العامة للوحدات الأثرية بمطار برج العرب، لتحديد عما إذا كانت أثرية من عدمه.

وثبت بمعاينة الوحدة الأثرية، أن عدد 44 عملة معدنية يوجد منهم 11 عملة معدنية أثرية، عدد 7 قطع معدنية مختلفة الأشكال والأحجام ( قطعة ترجع للعصر الاسلامى، قطعة للعصر المملوكى، قطعتان للعصر العثمانى، 3 قطع للعصر الرومانى اليونانى ) وجميع هذة القطع تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117، وأن عدد 4 قطع معدنية الاشكال قطعة منها لعصر السلطان حسين كامل سلطان مصر، وقطعة لعصر الملك فؤاد وقطعة لملك الحجاز وقطعة لملحقاتها للملك عبد العزيز، وهذة القطع تخضع لقانون رقم 114 الخاص بحظر وتصدير الممتلكات الثقافية بين الدول بطرق غير شرعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها.