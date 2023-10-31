سطو مسلح على سيارة شركة بمدينة نصر

أدلى عامل متهم مع آخرين بالسطو المسلح على شركة فى مدينة نصر، بأقوالهم أمام النيابة، حيث اقر المتهم بأنه كان يعمل بشركة شحن وتم فصله منها وعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية، واختمر فى عقله سرقتها لعمله بخط سير سيارات الشركة.

وأضاف المتهم، أنه أتفق مع 5 أشخاص على سرقة أموال الشركة وتقسيم الأموال فيما بينهم، حيث انتظر سيارة الشركة فى الطريق المعتاد السير فيه، واشهروا الأسلحة البيضاء فى وجه الموظفين واستولوا على الأموال ثم فروا هاربين، لتأمر نيابة مدينة نصر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية .

وكشفت التحقيقات، عن أن مالك شركة شحن تلقى اتصالا هاتفيا من موظفين بالشركة أبلغوه بأنهم عقب استلامهم مبلغ مالى وقدره 850 ألف جنيه من مخزن تابع للشركة ملكه لتوريده بمقر الشركة بمدينة نصر وحال توقفهم أمام مقر الشركة مُستقلين سيارة "تابعة للشركة" فوجئوا بسيارة "لم يتمكنوا من إلتقاط أرقام لوحاتها " تتوقف أمامهم ويترجل منها عدد أربعة أشخاص حاملين أسلحة بيضاء تجاههم وتعدوا عليهم بالضرب وسرقه المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

وتم ضبط 6 أشخاص منهم سائق بالشركة والذين اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقر أحد المتهمين بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وتضرره من إدارة الشركة لعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك قام بالإتفاق مع المتهمين على إرتكاب الواقعة حيث قاموا بإستئجار سيارة واستقلوها وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بإرتكاب الواقعة.