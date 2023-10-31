قنصل فلسطين يناقش مع نظيرة اللبناني دعم القضية الفلسطينية بالأسكندرية

استقبل السفير رأفت بدران، قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية، بمقر القنصلية المستشار على قرانوح، القنصل العام لجمهورية لبنان بالإسكندرية، في زيارة تعارف بروتوكولية بمناسبة تولي مهامه بالإسكندرية.

وأكد القنصل اللبناني، دعم بلاده للقضية الفلسطينية، وقدم العزاء في شهداء الشعب الفلسطيني المناضل.وشدد الطرفان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وبحثا توطيد سبل التعاون بين الجانبين في شتى المجالات.

وفي نهاية اللقاء أصطحب السفير بدران السيد «قرانوح» في جولة داخل القنصلية للتعرف على التراث الفلسطيني والمقتنيات الفلسطينية النادرة وقدم السفير بدران لـ «قرانوح» الوشاح الفلسطيني وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة على أرض الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

من جانب اخر استقبل السفير رأفت بدران، القنصل العام لفلسطين فى الاسكندرية، وفدًا دبلوماسيًا من القنصلية العامة لدولة ليبيا الشقيقة على رأسها السفير الدكتور صالح خطاب الساعدي، قنصل عام دولة ليبيا، عميد السلك القنصلي بالإسكندرية، بمقر القنصلية العامة بالاسكندرية ، للتضامن مع فلسطين جراء الأحداث الجارية فى قطاع غزة.

وأطلع السفير بدران، على اعتداءات إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال، و عدوانها الدموي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، وتستخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية ، واستمرار آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير وقتل البشر ، إلى جانب شنها حملة قطع الإمدادات بالاحتياجات الأساسية عن المواطنين المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية مثل قطع الكهرباء والمياه والأدوية والوقود والانترنت، واستمرار جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين و أرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومركباتهم في الضفة الغربية والقدس.

وأكد القنصل العام الليبي، والوفد المرافق له، على دعم دولة ليبيا الشقيقة حكومة وشعبا للقضية الفلسطينية وقدموا العزاء في شهداء الشعب العربي الفلسطيني المناضل.