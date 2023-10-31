تصدير 37000 طن فوسفات إلى الصين عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، لافتًا إلى أنه تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 520 شاحنةبضائع و137 سيارة.

وأكدت الهيئة أن حركة الواردات بلغت 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و348 شاحنةبضائع و124 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و172 شاحنةبضائع و13 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس والسفينة ALMOTHANNA قادمة من جدة لشحن فوسفات و تغادر السفينة WANG DA وعلي متنها 37000 طن فوسفات تصدير إلى الصين، وشهد الميناء بالامس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينتين دليلة والحرية ، كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1770 طن بضائع عامةومتنوعة و 163 شاحنةبضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) ثلاث سفن وهى آيلة و بريدج واو، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 930 راكبا بموانيها .



وفي اطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني وحرص الحكومة المصرية على دعم الصادرات المصرية وتعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 490 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي وحققت الصادرات تداول 335 الف طن بنسبة زيادة 117% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 155 الف طن .



شهد ميناء سفاجا تداول 315 الف طن بضائع بكمية صادر 188 الف بنسبة زيادة 22% عن الواردات التي سجلت 127 الف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 67 الف بكمية صادر49 الف بنسبة زيادة 172% عن الواردات التي سجلت 18 الف طن ، بينما شهد ميناء السويس تداول 32 الف طن بضائع بكمية صادر 22 الف بنسبة زيادة 120% عن الواردات التي سجلت 10 آلاف طن ، فيما تم تصدير 76 الف طن فوسفات من ميناء ابوالغصون والحمراوين .



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق فى ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء اجراءات الشاحنات .