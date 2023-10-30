العقيد حلمي زكي: حرب أكتوبر عرت أكذوبة الجيش الذي لا يقهر

قال العقيد حلمي زكي أحد أبطال حرب أكتوبر، إن حرب 1967 كانت بداية لحرب أكتوبر المجيدة، مشددًا على أنه لولا حرب 1973 لاستمرت الأسطورة الإسرائيلية وهي "الجيش الذي لا يُقهر".

وأضاف "زكي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "حرب 67 لحقتها حرب أكتوبر المجيدة التي استطعنا فيها تحقيق النصر وكسر هذه المقولة التي كانت تؤلمنا منذ عام 1948".

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: "تخرجت من الكلية الحربية وكان عمري 20 سنة وشهرين والتحقت بالجيش المصري في حرب الاستنزاف، وفي هذا الوقت كان شباب مصر يتسم بالوطنية، وأذكر أبي رحمه الله الذي كان وطنيا جدا ويعشق مصر وجمال عبدالناصر والجيش المصري، وبالتالي، فإن الفضل لله أولا وأخيرا ولوالدي الذي زرع فيّ وأخي الوطنية وكان ذلك دافعا لنا كي نلتحق بالكلية الحربية".