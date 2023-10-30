الحماية المدنية في قطاع غزة: "القصف عنيف.. 50 استهدف في الدقيقة الواحدة"

أكد محمود بصل، المتحدث باسم الحماية المدنية في قطاع غزة، أن هناك استهدافات لمنازل المواطنين في غزة وهناك كميات كبير من المتفجرات تسقط على رؤس المواطنين في قطاع غزة، مشددًا على أن الأوضاع في القطاع الفلسطيني تزداد خطورة يوماً بعد يوم.

مداخلة المتحدث باسم الحماية المدنية في قطاع غزة مع الإعلامية لبنى عسل

وأوضح أنه منذ ساعة والقصف الإسرائيلي متزايد وعنيف على الشجاعية والتفاح والزيتون بغزة، مؤكدًا أن هناك استهدافات بعشرات القذاف وهناك عدد كبير من الإصابات والقتلى بهذه المناطق، منوهًا بأن هذه المناطق يستهدفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بكميات كبير من الصواريخ دون مراعاة للمواطنين ويحاول إيقاع أكبر عدد من القتلى والضحايا من الاستهداف بالصواريخ وضربات المدفعية.

ونوه بأن الطواقم غير قادرة على التعامل مع ما يحدث في غزة الآن فهو حجم دمار كبير، مؤكداً أن هناك استهدافات لمنازل المواطنين بقطاع غزة، وتسقط كميات كبيرة من المتفجرات على رؤوس المواطنين، مشددًا على أن السيارات الموجودة لدى الدفاع المدني هي متهالكة ويجب أن تخرج من الخدمة وتحدثنا عن هذه الأزمة قبل الحرب ولا مُجيب حتى هذه اللحظة، وجاء ذلك خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة".

وتابع: "10 استهدافات في الدقيقة الواحدة.. وفي ليلة شهدنا 50 استهداف في دقيقة واحدة"، مشددًا عل أن مناطق وسط وشرق مدينة غزة تتعرض لاستهدافات متكررة من قبل قوات الاحتلال، بكميات كبيرة من الصواريخ.

وأردف بأن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل الطواقم الطبية، في العمل الميداني، في ظل حجم الدمار والهجوم المستمر، على قطاع غزة، وتعد إمكانيات الدفاع المدني متواضعة جدًا، ولا ترتقي بالمطلق إلى حجم الدمار الكبير.

ومن جانب أخر، أكد سيد خميس، المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أن الشارع الإسرائيلي ليس أغلبه موافق على الحرب والعدوان على غزة أو غير موافق على توسيع فكرة الحرب، مشددًا على أن الشارع في إسرائيل الآن منقسم لـ3 جبهات رئيسية، إحدى هذه الجبهات يمثلها أهالي المحتجزين لدى حماس والذي عبروا عن رأيهم بأنهم ضد التصعيد أو الاقتحام البري.

تكلفة الحرب على إسرائيل:

وأشار "خميس"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الجبهة الأخرى من الشارع الإسرائيلي تتمثل في المعارضة السياسية، والتي ساندت الحكومة الإسرائيلية في بداية الحرب لكنها غيرت من وجهتها في التعامل مع الحرب الحالية، إذ إن زعيم المعارضة في إسرائيل طالب رئيس الوزراء نتيناهو بالاعتذار على ما تجاوزه وطالبه بوقف التصعيد الحالي.