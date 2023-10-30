صرحت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة موظف لقي مصرعه ، إثر سقوطه من بلكونة الطابق الثاني العلوى بمنزله بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

دفن جثة موظف سقط من بلكونة بالطابق الثاني بشبين القناطر

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول ج ع ش 35 سنة موظف جثة هامدة اثر سقوطه من علو.

علي الفور انتقلت قوة امنية من مباحث المركز الى مكان الواقعة وبسؤال اهليته أفادوا بانه كان يعانى من مرض نفسى ويجرى علاجه منذ فترة، وأثناء وقوفه في البلكونة اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني العلوى على رأسه وتوفى.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وطلبت جهات التحقيق تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة وتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.

دفن جثة ربة منزل ..إثر اصطدام سيارة مسرعة بها ببنها

كما صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن المتوفاة إثر اصطدام سيارة مسرعة بها أثناء عبورها الطريق باتجاه طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وذلك عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، كما كلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وذلك دائرة قسم شرطة أول بنها، بسرعة ضبط السيارة المتسببة بالحادث وقائد السيارة.

وقد جرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام منطقة توشيبا، اتجاه الإسكندرية، ومصرع ربة منزل.

على الفور ؛ انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور هناء إ ب، 45 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام منطقة توشيبا دائرة القسم، اتجاه الإسكندرية، اصطدمت بها سيارة مسرعة، وفر قائدها هاربا من مكان الواقعة، جرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.