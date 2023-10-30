إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير ببني سويف

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة،، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أمام مستشفى الدعوة بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أمام مستشفى الدعوة الإسلامية بمدينة بني سويف ، مما أسفر عن إصابة 3 من أسرة واحدة وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بثلاث سيارات سيارات إلي موقع الحادث، وعند الإنتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة؛ نادى محمد ٥٤ سنة ونجلته فاطمه نادي محمد 18 س البساتين مصابة بجروح و كدمات وشقيقتها شا هنده نادي محمد علي 20 س البساتين مصابة ب جروح و كدمات

نقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي٠، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم