كيفية مشاهدة حدث Apple Scary Fast (بث مباشر)

ستعقد Apple حدثًا في 31 أكتوبر الساعة 3 صباحًا، هذا في جوف الليل خلال أكثر المواسم رعبًا. تصفه الشركة بأنه حدث مخيف سريع، وهو ما يعني بالتأكيد أن شركة آبل ستدخل في أفلام الرعب القصيرة، أو أنها ستعلن عن بعض الأجهزة المحسنة - رهاننا على الأخير.

يمكنك مشاهدة حدث Apple لشهر أكتوبر على موقع YouTube وعلى موقع Apple الرسمي وعلى أجهزة Apple TV. أو يمكنك فقط إبقاء هذه الصفحة مفتوحة، كما هو مضمن في الدفق أدناه.



ما يمكن توقعه في حدث Apple Mac لشهر أكتوبر



إذن، ما الذي يوجد في جدول أعمال هذا الدفق المجاور لعيد الهالوين؟ لقد كشفنا بالفعل عن هاتف iPhone 15 الكبير، وهذا يترك أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة الخاصة بالشركة. نظرًا لاسم الحدث، فمن المحتمل جدًا أن تتخلى شركة Apple عن شريحة M3 التي طال انتظارها. لقد مر ما يقرب من 17 شهرًا منذ ظهور M2 لأول مرة، بالإضافة إلى قانون مور وكل ذلك. للإشارة، فقد مر 19 شهرًا بين إطلاق M1 وظهور M2 لأول مرة.

تعتبر جودة الرقائق جيدة بقدر جودة الأجهزة التي تعمل بها، لذلك يجب أن يكون هناك إعلانان عن الأجهزة لتتوافق مع مجموعة شرائح M3 "السريعة والمخيفة". يشير كل من محللي Apple Ming-Chi Kuo وMark Gurman من Bloomberg إلى أن جهاز MacBook Pro الذي يعمل بنظام M3 سيحتل مركز الصدارة في هذا الحدث.

لقد حان الوقت أيضًا لأن تطلق Apple بعض أجهزة iMac الجديدة، حيث مضى أكثر من عامين منذ التحديث الملون لعام 2021. أفاد Gurman أن الحدث سيشهد على الأرجح تقديم جهاز iMac جديد مقاس 24 بوصة، مدعومًا أيضًا بشريحة M3 المُشاع عنها. ويشير إلى أن أجهزة iMac الحالية غير متوفرة في متاجر البيع بالتجزئة وأن هذا يشير عادةً إلى ترقية وشيكة.

قد يكون هناك أيضًا بعض إعلانات iPad في هذا الحدث. إذا كان المسار بأكمله يدور حول المنتجات التي تعمل بنظام M3، فمن المرجح أن نحصل على جهاز iPad Pro جديد بدلاً من جهاز لوحي قياسي للمبتدئين. ومع ذلك، فقد مر عام واحد فقط منذ ظهور أحدث جهاز iPad Pro لأول مرة، على الرغم من أن إصدار 2022 كان مجرد ترقية متواضعة. وبطبيعة الحال، يمكن لنماذج iPad الأخرى أن تحظى ببعض الحب، مما يجعلها جاهزة للإصدار في الوقت المناسب لقضاء العطلات.

قد تكون هناك بعض المفاجآت، لكننا حصلنا للتو على أجهزة iPhone وساعات جديدة، ونعلم أن Vision Pro لن يصدر قبل العام المقبل، لذلك لا يترك هذا الكثير من الخيارات. على أقل تقدير، من المحتمل أن يضطر مقدمو عروض Apple إلى ارتداء أزياء الهالوين، والتي ينبغي أن تكون ممتعة. ربما سنرى تيم كوك يرتدي زي القط السنافر الأزرق الذي انفجر على TikTok في وقت سابق من هذا الشهر.