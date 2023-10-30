قصف إسرائيلي عنيف يُنهي حياة 14 فلسطينيا في غزة

استشهد 14 مواطنًا فلسطينيًا، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 14 شهيدا وصلوا إلى مستشفى الأقصى في دير البلح بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا يعود لعائلة حمدان في منطقة الدعوة بمخيم النصيرات، مشيرا إلى أن الشهداء من عائلتي المقوسي والبكري الذين نزحوا من شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، وفرض تل أبيب حصار على القطاع بقطع المياه والكهرباء والوقود، إلى جانب محاولات حكومة الاحتلال تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة القريب من الحدود المصرية وتكثيف القصف على الشمال.

وسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، إلا أنه واجه مقاومة شديدة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وسط أنباء عن تدمير عدد من المركبات وأسر بعض الجنود والضباط ومقتل البعض الآخر.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض السماح بإدخال الوقود للفلسطينيين

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على إمعان الاحتلال في خنق غزة بكل سبيل، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم الإثنين.

وقال المتحدث، إنهم في كيان الاحتلال لن يسمحوا بإدخال الوقود إلى غزة الذي تشتد الحاجة إليه بشكل كبير.

وتُعاني المستشفيات أكثر ما تُعاني من نقص أو بالأحرى انعدام الوقود اللازم لأعمالها، كما نفذ الوقود بالفعل في كثير من المناطق والمؤسسات الصحية وغيرها.

واسشهد أكثر من 8300 شهيد في غزة منذ السابع من أكتوبر.