محمد صبحي يصدم الجمهور بتصريح مثير للجدل عن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية (شاهد)

فاجأ الفنان محمد صبحي جمهور بالكشف عن رأيه في حملات مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل.

محمد صبحي يرفض مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

شدد صبحي على رفضه دعوات المقاطعة في مصر وتأييدها خارج البلاد، وذلك خلال حواره ببرنامج "القاهرة اليوم".

محمد صبحي

وأضاف صبحي: "انت بتعمل مقاطعة للمصريين هم اشتروا بس الماركة".

كما اقترح محمد صبحي حلًا أفضل لتطبيق المقاطعة بشكل صحيح قائلاً: "الجدعنة إني أعمل مبادرة أقول للمصريين والعرب اللي بيعيشوا في الخارج وعددهم في أوروبا وأمريكا قاطعوا الحاجات دي عشان تقع بره".

واختتم صبحي كلامه: "اما المنتجات دي هتقع بره هتبقى ضرتهم بجد، إنما هنا إنت مضرتهمش".

محمد صبحي

محمد صبحي يغير وجهة نظره في مقاطعة المنتجات العالمية بعد سنوات

جاء موقف محمد صبحي عكس دعوته السابقة التي طالب بها خلال أعماله الفنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية،. حينما طلب في أحد مونولوجاته بشكل صريح في مسرحية "كارمن" التي عرضت عام 1999 بمقاطعة المنتجات.

تغيرت وجهة نظر محمد صبحي للمرة الأولى تجاه مقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب نشرهم رسومات مسيئة للرسول "عليه أفضل الصلاة والسلام" حينما صرح في إحدى حلقات برنامج "التاسعة" مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي قائلًا: "مفيش واحد في مصر اتكلم في التمانينات والتسعينات والألفينات عن مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية لمجرد أنك تشك فيها لكن بعد كدة وقفت وقلت أنا غلطان متقطعوش لانهم مش هيموتوا من الجوع وانا نفسي تقاطعوا الفن الهابط والسلوك السيء وكل ما يضر الوطن".

محمد صبحي

محمد صبحي يدعم ال الفلسطينية على طريقته الخاصة

جدير بالذكر أن النجم محمد صبحي دعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة حينما قام برفع علم فلسطين في آخر ليلة عرض لمسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" وظهرت علي الشاشة الخلفية مشاهد تبرز وحشية ودموية الكيان الصهيوني في التعامل مع الفلسطينيين الأبرياء وتصدر العلم الفلسطيني الشاشة الخلفية في الأوبريت الأخير.