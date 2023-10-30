التضامن: برنامج "مستورة" يوفر تمويلا متناهي الصغر للمرأة المعيلة

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، إن هناك الكثير من برامج الوزارة تعمل على دعم المجتمع، مشيرة إلى أن برنامج "فرصة" يستهدف أسر تكافل وكرامة، أما صندوق دعم الصناعات الريفية فيعمل على توفير وتمويل وتدريب العمالة غير المنتظمة والعمالة الريفية.

وتابعت "صابرين"، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين شوقي، ببرنامج "البوابة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن المؤسسة العامة للتكافل تعمل على توفير تمويل متناهي الصغر للمرأة المعيلة والشباب بنسبة فائدة تتراوح ما بين 5 لـ9%، بينما أسعار الفائدة في القطاع الخاص تعدت الـ25%، ليس هذا فقط، بل تساعدهم على تسويق منتجاتهم من خلال معرض "ديارنا".

وتابعت أن برنامج "مستورة" يوفر تمويلا متناهي الصغر للمرأة المعيلة، كما أن الاتحاد التعاوني الإنتاجي يضم 488 جمعية تعاونية تعمل في 13 مجال من أول الصناعات الهندسية والطباعة والورق وحتى السجاد والخزف والفخار.

وتابعت أن وزارة التضامن لديهم أزرع تمويلية عديدة تعمل من خلالها على تمكين الفئات المحدودة، كما أن الوزارة لديها مراكز التأهيل المهني لمن تسرب من التعليم، لزيادة مهارات الشباب، وتعليهم حرف جديدة.