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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Five Nights at Freddy's يتخطى 78 مليون دولار بشباك التذاكر العالمى

فيلم Five Nights
فيلم Five Nights at Freddy's

حصد فيلم الإثارة والتشويق الجديد Five Nights at Freddy's إيرادات وصلت 78 مليون دولار في أول عرض محلي له و130 مليون دولار عالميا خلال عطلة الهالووين.

 

فيلم Five Nights at Freddy's 

 

تفاصيل فيلم Five Nights at Freddy's 

فيلم Five Nights at Freddy's الإثارة الجديد من إنتاج شركة Universal حققا إيرادات كبيرة وضخمة وغير متوقعة خلال عطلة عيد الهالوين، وتعتبر مبيعات التذاكر مثيرة للإعجاب بشكل خاص؛ لأن فيلم الرعب تم عرضه في وقت واحد على Peacock، خدمة البث المباشر المملوكة لشركة NBCUniversal.

 

وتعتبر تلك الافتتاحية هي ثاني أفضل عطلة نهاية أسبوع افتتاحية لإصدار البث المباشر باليوم والتاريخ، بعد مغامرة Disney Marvel لعام 2021 "Black Widow" الذى حقق 80 مليون دولار في دور العرض و60 مليون دولار على Disney +.

 

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