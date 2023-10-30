تضارب الأراء حول اوسوريو .. والكولومبي يقرر العفو عن عمرو السيسي

حالة من الاختلاف في الشارع الزملكاوي تجاه المدير الفني الكولومبي للفريق الأبيض خوان كارلوس أوسوريو بعد النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة.

وكان لزمالك قد خسر بهدفين لهدف من إنبي في الدوري المصري الممتاز، ويحتل الفريق الأبيض المركز الخامس في سلت الترتيب برصيد 8 نقاط.

وأضاف شبانة ان هناك اراء مختلفة بين صفوف جماهير الزمالك على مستوى الكولومبي مابين ان طلباته بانتداب بعض اللاعبين لم تنفذ للظروف التي مر بها الفارس الأبيض في الفتره الأخيرة، ومابين قيمة الشرط الجزائي التي سيتحملها الزمالك في حال فسخ تعاقده.

كما أكد شبانة في تصريحاته على أن اوسوريو قد قرر العفو عن عمرو السيسي بعد ازمته الأخيرة ومن المقرر اشراكه في المباريات القادمة ، اضافة لاقتراب البدء بالحارس عواد في مباراة الجمعة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زد يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة من الدوري المصري.