بالخطوات.. حضري كيكة السينابون الهشة

الكيكة من الحلويات المفضلة لدى الجميع، وتتميز بمكوناتها المختلفة حسب الرغبة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كيكة السينابون الهشة لمذاق صحي ولذيذ.

كيكة السينابون

طريقة عمل كيكة السينابون الهشة

المقادير

للكيك :

دقيق : 3 أكواب

حليب : ثلاث أرباع الكوب

بيض : 3 حبات

زيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب

سكر : كوب

خميرة : 2 ملعقة كبيرة

فانيليا : ملعقة صغيرة

خل : ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

للحشو :

سكر بني : 3 ملاعق كبيرة

عين جمل : كوب

قرفة : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخفقي البيض مع الخل، والملح، والسكر لمدة 5 دقائق حتى يصبح المزيج باهت اللون.

أضيفي الزيت تدريجياً مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الحليب، والفانيليا، والدقيق، والخميرة، وقلبي المزيج برفق.

اسكبي نصف المزيج في قالب كيك مدهون بالزبدة ومنثور بالدقيق.

وزعي السكر البني، والقرفة، والجوز، حتى يغطي خليط الكيك.

اسكبي النصف المتبقي من خليط الكيك فوق حشوة القرفة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 40-45 دقيقة حتى تمام نضج الكيكة.

اتركي الكيكة تبرد قليلاً وقدميها.