محمد صبحي يعارض مقاطعي المنتجات الإسرائيلية والأمريكية ويرفع الدعم (تفاصيل)

أعترض الفنان محمد صبحي على مطالبات رواد السوشيال الميديا لمقاطعة السلع الإسرائيلية والأمريكية تضامنًا مع القضية الفلسطينية، نظرًا للأحداث المأساوية التي يمر بها شعب غزة وسقوط مئات الضحايا منهم، لذلك يتم مقاطعة منتجاتهم من قبل الدول العربية.

محمد صبحي

محمد صبحي يطالب المصريين بالخارج لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية

كشف محمد صبحي خلال تصريحاته مع برنامج "القاهرة اليوم" قائلاً: "أصوات كتير طلعت على الفيسبوك عن المقاطعة، إنت بتعمل مقاطعة للمصريين هما اشتروا بس الماركة، الجدعنة أعمل مبادرة قول للمصريين اللي بيعيشوا في الخارج وعددهم كبير والعرب اللي عايشين في الخارج في أوروبا وأمريكا قاطعوا الحاجات دي تقع برا، هتقع هتبقى ضرتهم بجد، إنما هنا إنت مضرتهمش".

من ناحية أخرى، دعا محمد صبحي في أعماله الفنية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية حيث طالب مؤخراً في أحد مونولوجاته في مسرحية "كارمن" التي عرضت عام 1999 بمقاطعة المنتجات.

محمد صبحي

تغيرت وجهة نظر محمد صبحي على مدار سنوات إتجاه مقاطعة المنتجات الغربية وكشف عن تغيير موقفه في إحدى حلقات برنامج "التاسعة" مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي حيث قال في مداخلة هاتفية له حول مقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب نشر رسومات مسيئة للرسول علق قائلاً: "مفيش واحد في مصر اتكلم في التمانينات والتسعينات والألفينات عن مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية لمجرد أنك تشك فيها لكن بعد كدة وقفت وقلت أنا غلطان متقطعوش لانهم مش هيموتوا من الجوع وانا نفسي تقاطعوا الفن الهابط والسلوك السيء وكل ما يضر الوطن، العرب جربوا المقاطعات معملتش حاجة".

محمد صبحي

محمد صبحي يرفع علم فلسطين فى مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك"

يذكر أن محمد صبحي قام برفع علم فلسطين في آخر ليلة عرض لمسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" وظهرت علي الشاشة الخلفية مشاهد تبرز وحشية ودموية العدو الصهيوني في التعامل مع الفلسطينيين الأبرياء وتصدر العلم الفلسطيني الشاشة الخلفية في الأوبريت الأخير.