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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الجامعة العربية تكثف مشاوراتها لعقد قمة لإيقاف عدوان الاحتلال على غزة

رؤساء وملوك العرب
رؤساء وملوك العرب قمة للجامعة بالرياض في مايو الماضي

 قال السفير جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إننا حاليا بصدد اتجاه دولي لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، أو على الأقل تثبيت هدنة إنسانية، وهناك مشاورات مكثفة لعقد قمة عربية لبحث التصعيد العسكري بغزة، بناء على طلب الرئيس الفلسطيني.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تغيرا ملموسا في الموقف الدولي بعد انكشاف وحشية العملية العسكرية الإسرائيلية، وما يمكن أن تخلفه من عدد مهول من الضحايا وما يمكن أن تسببه استراتيجية العقاب الجماعي.

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الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى الصداقة التركي لعلاج السرطان في غزة

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عاجل.. مشاورات مكثفة لعقد قمة لبحث التصعيد العسكري في غزة


ولفت إلى أن قرارات مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة تضع إسرائيل أمام مسؤولياتها، والجامعة العربية تتواصل مع جميع القوى للضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الطبية إلى القطاع بشكل فوري.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة، جراء قيام إسرائيل بقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والأغذية، إضافة إلى شن غارات جوية مكثفة على القطاع، فالقطاع كان يعيش بنحو 100 شاحنة يوميا، اليوم يدخل عدد قليل من الشاحنات لا يكفيه.

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