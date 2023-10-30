المشاركة السياسية واجب وطني .. ندوة توعوية بمركز النيل للإعلام فى سوهاج

نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة سوهاج ندوة توعوية تحت عنوان "المشاركة السياسية واجب وطني" في إطار الحملة التوعوية التى تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بشعار صوتك مستقبلك إنزل وشارك لحث جموع الناخبين للمشاركة السياسية الإيجابية فى الاستحقاق الإنتخالي المقبل لاختيار رئيس لجمهورية مصر العربية .

وخاطبت الندوة لفيف من العاملين بقطاع توزيع كهرباء سوهاج بحضور الدكتور محمد الفجري أستاذ الإجتماع بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي وافتتح اللقاء بكلمة مدير المجمع حول تعريف دور الهيئة العامة للاستعلامات فى تنمية الوعي لدى المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية.

وبدأ المحاضر حديثه بأهمية التنشئة الإجتماعية في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية التي تتشكل أولى مراحلها منذ الصغر في المنزل بمشاركة الرأى والرأى الآخر بين أفراد الأسرة وكذلك أمثال المشاركة فى الإنتخابات الطلابية والأنشطة المدرسية ثم عرف المشاركة السياسية بوجه عام ومراحل الاقتراع مؤكدا على أن المشاركة الإيجابية حق دستوري لكل مصري ومصرية ممن يحق لهم التصويت في الإنتخابات .

وأوضح المحاضر صور المشاركة السياسية والعوامل التي تؤثر فيها وعلاقة التنشئة الإجتماعية بتحفيز روح المشاركة الإيجابية منوها عن علاقة المشاركة بدعم واستقرار الوطن وضرورة مواجهة دعاوى العزوف عن المشاركة والدعوات السلبية من اعداء الوطن .