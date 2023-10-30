مسلسل صوت وصورة .. حل لغز مقتل مراد مكرم

شاركت الفنانة حنان مطاوع، صورة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد «صوت وصورة»، والذي يعرض على شاشة dmc، وحقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهرت حنان مطاع في الصورة التي نشرتها غبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، في مشهد من المسلسل والذي جمعها مع ابنتها خلال الأحداث .

أحداث مسلسل صوت وصورة الحلقة 12

شهدت الحلقة 12 من مسلسل «صوت وصورة» محاولة «عبدالغنى- وليد فواز»، العودة إلى «رضوى- حنان مطاوع»، لكنها رفضت العودة له، وأكدت أنه سيظل بالنسبة لها أبو ابنتها فقط.

وتوالت الأحداث ببلاغًا من مجهول يكشف تفاصيل قاتل «عصام الصياد ــ مراد مكرم»، لتكشف الأحداث أنه هو «عبدالغنى- وليد فواز».

وتفاجأ عبدالغنى بظهور الشرطة فى مكان عمله للتحدث معه حول قضية قتل عصام الصياد، حيث وجه له ضابط التحقيقات سؤالا إنه يخبى شيئًا ما عن الجميع، وبعد البحث وجد أن سلاحا ملطخا بالدماء فى غرفة التحاليل التى يعمل بها، وتم القبض عليه على الفور، وتنتهى الحلقة».

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة من بطولة النجوم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، ، رامى الطمبارى عماد صفوت وعدد آخر من الفنانين، إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى .

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.